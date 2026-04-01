“Liste” İstanbul prömiyerinde ayakta alkışlandı

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni Liste (The List), İnci Türkay’ın yorumuyla Zorlu PSM’de ilk kez İstanbul seyircisiyle buluştu.

Tek kişilik oyunda sahneye çıkan Türkay, kısa arayla gerçekleştirdiği iki temsilde de temposunu koruyarak izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. Finalde alkışlar eşliğinde kısa bir konuşma yapan oyuncu da duygulanarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

Gerçek bir hikâyeden yola çıkan Liste, sıradan bir annenin gündelik “yapılacaklar listesi”nin trajik bir ihmalin ardından ağır bir vicdan muhasebesine dönüşmesini sahneye taşıyor. Metin, küçük bir ayrıntının bir hayatı nasıl geri dönülmez biçimde değiştirebileceği sorusu etrafında ilerliyor.

Oyunun turnesi kapsamında bir sonraki duraklar ise 3 Nisan’da İstanbul Baba Sahne ve 5 Nisan’da Ankara Tatbikat Sahnesi olacak. ￼

Jennifer Tremblay’in kaleme aldığı eser; Governor General’s Literary Award başta olmak üzere birçok ödüle layık görülürken, yönetmenliğini Ayşegül Hardern, çevirisini ise Lal Selin Atakay üstleniyor.