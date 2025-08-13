Liste yenileme bir seçim gaspı

Atahan UĞUR

Hindistan’da seçmen listelerinin yenilenmesine dair gerilim sürüyor. Bihar Eyaleti’nde başlatılan "Özel Kapsamlı Seçmen Listesi Yenileme" (SIR) uygulamasının milyonlarca yoksul ve göçmeni oy hakkından mahrum bırakacağını savunan muhalefet üyelerinin eylemine polis saldırdı. Aralarında kongre üyesi ve INDIA İttifakı liderlerinden Rahul Gandhi’nin de bulunduğu pek çok milletvekili ile protestocu gözaltına alındı.

Rahul Gandhi gözaltı sonrası yaptığı açıklamada, ‘‘Oy hırsızlığı bir gerçek. Bu demokrasiyi, Anayasa’yı ve ‘Bir kişi, bir oy’ hakkını koruma mücadelesi” dedi.

Muhalefet üyeleri 9 Eylül’de Bihar yapılacak eyalet seçimleri öncesi hayata geçirilen düzenlemenin geri çekilmesini talep ediyor. Hindistan Seçim Komisyonu, Bihar eyaletinde SIR adı verilen bir seçmen listesi yenileme süreci başlattı. Bu uygulamada, özellikle 2003 öncesi kayıtlı olup belgelerini doğrulamayan seçmenlerin yeniden kayıt yaptırması zorunlu hale getirildi. Bu kayıt için gerekli belgeler ise seçmenlerin listeden çıkmasına yol açabilecek bir tartışma başlattı. Kayıt için doğum belgesi, pasaport, okul kayıtları gibi 11 belge kabul ediliyor. Ancak Hindistan’da yaygın olarak kullanılan kimlik belgeleri (Ulusal kimlik kartı, seçmen kimliği, rasyon kartı) geçerli sayılmıyor.

Bu durum özellikle belgeleri eksik olan göçmen işçiler, kırsal bölgelerde yaşayanlar, yoksullar ve azınlıklar gibi gruplar için büyük bir engel. Çünkü bu gruplar çoğu zaman istenen resmi belgeleri hiç edinmemiş oluyor ya da kaybetmiş durumda. Yeni belge çıkarmak ise hem maddi hem de zaman açısından zorlayıcı.

SEÇİM HAKKI GASPI

Muhalefet partileri, milyonlarca seçmenin bu nedenle listeden silinebileceğini ve bunun planlı bir şekilde yapıldığını savunarak bu adımı açık bir seçim hakkı gaspı olarak görüyor. Bu tartışma, teknik bir liste yenileme işleminin ötesine geçerek Hindistan’da demokrasi, eşit oy hakkı ve seçim güvenliği konularında ciddi bir siyasi krize dönüştü.

Parti temsilcileri, seçmen listelerindeki silinmelerin özellikle muhalefete oy veren kesimleri hedef aldığını öne sürse de Seçim Komisyonu ise iddiaları reddediyor. Hindistan Komünist Partisi (CPI-ML) Genel Sekreteri Dipankar Bhattacharya, seçmen tartışması üzerine pazartesi yaptığı açıklamada, "Seçim Komisyonu’nun SIR uygulamasıyla yaptığı, ülkenin anayasasına ve demokrasisine yönelik en büyük saldırıdır” ifadelerini kullandı.