Listenin en altında Türkiye var

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kadın istihdamında OECD sonunculuğuna tepki gösterdi.

İlgezdi, Türkiye’nin kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında yüzde 31,3 ile sonuncu olduğunu belirterek, "Kadın istihdamının en yüksek olduğu İzlanda’da bu oran Türkiye’nin iki katından fazla yüzde 68,3. Kadın istihdamında yüzde 50’den daha az olan 11 ülke var. Kadın düşmanı politikaların mimarı ve uygulayıcısı AKP kadının iş yaşamındaki yerini de yok ediyor" dedi.