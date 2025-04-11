Listeria Monocytogenes Bakterisi nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü? Listeria Monocytogenes Bakterisi belirtileri neler?

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Şenpiliç’in ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde, insan sağlığına zararlı Listeria Monocytogenes bakterisi tespit edildi. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen yaşanan gelişmeler sonrası Listeria Monocytogenes Bakterisi nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü, belirtileri neler soruları gündeme geldi. İşte detaylar!

LİSTERİA MONOCYTOGENES BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria monocytogenes, toprakta, suda ve bazı hayvanlarda doğal olarak bulunabilen, Gram pozitif bir bakteridir. Bu bakteri, insanlarda listeryoz adı verilen enfeksiyona yol açabilir. Listeryoz; özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, yaşlılarda, hamile kadınlarda ve yeni doğanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

NASIL BULAŞIR?

Listeria monocytogenes bakterisi genellikle aşağıdaki yollarla bulaşır:

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri (peynir, dondurma gibi)

(peynir, dondurma gibi) Çiğ veya az pişmiş et ürünleri

Şarküteri ürünleri (hazır sandviçler, salam, sosis)

(hazır sandviçler, salam, sosis) Çiğ sebze ve meyveler (yıkanmamış veya kontamine olanlar)

(yıkanmamış veya kontamine olanlar) Hazır gıdalar (özellikle uzun süre buzdolabında bekletilmiş paketli ürünler)

Bakteri, soğuk ortamlarda (buzdolabı sıcaklığında) bile çoğalabildiği için buzdolabında muhafaza edilen gıdalarda da risk oluşturabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Listerya enfeksiyonu olan bireylerde şu belirtiler görülebilir:

Ateş

Kas ağrısı

Mide bulantısı

İshal

Baş ağrısı

Ense sertliği

Hamile kadınlarda düşük, erken doğum veya bebeğin doğumdan sonra enfeksiyon kapması gibi ciddi durumlara yol açabilir.

ÖLDÜRÜR MÜ?

Listeria monocytogenes enfeksiyonu bazı durumlarda ölümcül olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde, yaşlılarda ve yeni doğanlarda ciddi enfeksiyonlara (menenjit, sepsis gibi) neden olarak ölüme yol açabilir. Erken teşhis ve antibiyotik tedavisiyle hastalık kontrol altına alınabilir.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?