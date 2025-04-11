Listeria Monocytogenes Bakterisi nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü? Listeria Monocytogenes Bakterisi belirtileri neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde tespit edilen Listeria Monocytogenes Bakterisi sonrası Listeria Monocytogenes Bakterisi nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü, belirtileri neler araştırması hız kazandı. Konuyla ilgili ürünlerinde bakteri tespit edilen Şenpiliç ürünlerinin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verdi. Peki, Listeria Monocytogenes Bakterisi nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü? Listeria Monocytogenes Bakterisi belirtileri neler? İşte detaylar.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Şenpiliç’in ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde, insan sağlığına zararlı Listeria Monocytogenes bakterisi tespit edildi. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen yaşanan gelişmeler sonrası Listeria Monocytogenes Bakterisi nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü, belirtileri neler soruları gündeme geldi. İşte detaylar!
LİSTERİA MONOCYTOGENES BAKTERİSİ NEDİR?
Listeria monocytogenes, toprakta, suda ve bazı hayvanlarda doğal olarak bulunabilen, Gram pozitif bir bakteridir. Bu bakteri, insanlarda listeryoz adı verilen enfeksiyona yol açabilir. Listeryoz; özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, yaşlılarda, hamile kadınlarda ve yeni doğanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
NASIL BULAŞIR?
Listeria monocytogenes bakterisi genellikle aşağıdaki yollarla bulaşır:
- Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri (peynir, dondurma gibi)
- Çiğ veya az pişmiş et ürünleri
- Şarküteri ürünleri (hazır sandviçler, salam, sosis)
- Çiğ sebze ve meyveler (yıkanmamış veya kontamine olanlar)
- Hazır gıdalar (özellikle uzun süre buzdolabında bekletilmiş paketli ürünler)
Bakteri, soğuk ortamlarda (buzdolabı sıcaklığında) bile çoğalabildiği için buzdolabında muhafaza edilen gıdalarda da risk oluşturabilir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Listerya enfeksiyonu olan bireylerde şu belirtiler görülebilir:
- Ateş
- Kas ağrısı
- Mide bulantısı
- İshal
- Baş ağrısı
- Ense sertliği
Hamile kadınlarda düşük, erken doğum veya bebeğin doğumdan sonra enfeksiyon kapması gibi ciddi durumlara yol açabilir.
ÖLDÜRÜR MÜ?
Listeria monocytogenes enfeksiyonu bazı durumlarda ölümcül olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde, yaşlılarda ve yeni doğanlarda ciddi enfeksiyonlara (menenjit, sepsis gibi) neden olarak ölüme yol açabilir. Erken teşhis ve antibiyotik tedavisiyle hastalık kontrol altına alınabilir.
KORUNMA YOLLARI NELERDİR?
- Çiğ et, süt ve süt ürünleri dikkatlice tüketilmelidir.
- Pastörize edilmiş ürünler tercih edilmelidir.
- Sebze ve meyveler iyice yıkanmalıdır.
- Et ürünleri tam pişmiş olarak tüketilmelidir.
- Gıdalar uygun sıcak