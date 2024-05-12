Litvanya'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Halk, cumhurbaşkanı seçiminin yanı sıra çifte vatandaşlık referandumuna da katılıyor.

Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Litvanya'da 8 aday, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışırken, halk aynı zamanda çifte vatandaşlık referandumu için yöneltilen soruyu da yanıtlıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, yeni 5 yıllık dönemde de Baltık ülkesinin lideri olmak istediğini belirtirken, son seçimde ikinci tura kalan mevcut Başbakan Ingrida Simonyte en büyük rakip olarak gösteriliyor.

Kovid-19 salgını sırasında kısıtlama ve aşılara karşı çıkarak ün kazanan avukat Ignas Vegele ise dikkatleri çeken bir diğer aday olarak öne çıkıyor.

İKİNCİ TUR 26 MAYIS'TA

Ülkedeki kayıtlı seçmenler oylarını 07.00-20.00 saatlerinde kullanabilecek. Adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sini alamaması durumunda seçimin ikinci turu 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Bu arada, Litvanya hükümeti, seçim sürecini olumsuz etkileyecekleri gerekçesiyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) Rusya ve Belarus'tan gelecek seçim gözlemcilerini çıkartmasını istedi. AGİT ise bunun üzerine Litvanya'dan seçime gözlemci olarak katılması için yapılan teklifi ilk kez reddetti.

AGİT'ten yapılan açıklamada, gözlemcilerin ülkelerinin hükümetlerini temsil etmediği, tarafsız bir tutum sergilediği vurgulandı.

ÇİFTE VATANDAŞLIK REFERANDUMU

Litvanya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin yanı sıra çifte vatandaşlık referandumuna da katılıyor.

Halka, yurt dışında yaşayan Litvanyalılar için çifte vatandaşlığı kolaylaştıracak anayasal değişikliğin gerekli olup olmadığı soruluyor.

Yurt dışında yaşayan Litvanyalıların, yaşadıkları ülkenin vatandaşı olabilmek için Litvanya vatandaşlığından çıkması ülke nüfusunu azaltıyor.

En son 2019'da düzenlenen seçimde de aynı referandum yapılmış ancak olumsuz sonuçlanmıştı.

Öte yandan, konumu gereği Litvanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda stratejik bir role sahip olduğu ifade ediliyor.