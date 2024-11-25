Litvanya'da kargo uçağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının, Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Litvanya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'ndaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.
İtfaiye ve Kurtarma Birimi'nden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.
ALMAN LOJİSTİK ŞİRKETİ DHL'YE AİT
Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.
Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.