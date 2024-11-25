Litvanya'da kargo uçağı düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Litvanya'da kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'ndaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.

İtfaiye ve Kurtarma Birimi'nden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

ALMAN LOJİSTİK ŞİRKETİ DHL'YE AİT

Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.