Litvanya Dışişleri Bakanı, kurtarılan yavru kediyi resmi bakanlık kedisi ilan etti

Litvanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın bahçesinden kurtarılan yavru kedi, resmi bakanlık kedisi ilan edildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, bakanlığın bahçesinden kurtardıkları yavru kediyi resmi bakanlık kedisi ilan etti.

Bakan Landsbergis açıklamasında “Bu Rango. Rango arka bahçemizden kurtarıldı ve hemen Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Resmi Kedisi olarak terfi ettirildi” dedi.

This is Rango.

Rango was rescued from our back yard and immediately promoted to Official Cat of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania. 🎖 pic.twitter.com/brYq1nmN51