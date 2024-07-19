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Litvanya Dışişleri Bakanı, kurtarılan yavru kediyi resmi bakanlık kedisi ilan etti

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, bakanlığın bahçesinden kurtardıkları yavru kediyi resmi bakanlık kedisi ilan etti.

Dünya
  • 19.07.2024 15:15
  • Giriş: 19.07.2024 15:15
  • Güncelleme: 19.07.2024 15:19
Kaynak: Dış Haberler
Litvanya Dışişleri Bakanı, kurtarılan yavru kediyi resmi bakanlık kedisi ilan etti
Fotoğraf: Gabrielius Landsbergis (X)

Litvanya'da Dışişleri Bakanlığı'nın bahçesinden kurtarılan yavru kedi, resmi bakanlık kedisi ilan edildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, bakanlığın bahçesinden kurtardıkları yavru kediyi resmi bakanlık kedisi ilan etti.

Bakan Landsbergis açıklamasında “Bu Rango. Rango arka bahçemizden kurtarıldı ve hemen Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Resmi Kedisi olarak terfi ettirildi” dedi.

Bakanın duyurusu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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