Liv Hospital Dubai’de sağlık emekçileri yarı yolda kaldı

Dubai'de yerel bir hastanenin yönetimini devralarak Liv Hospital markasıyla işletmeye başlayan MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin girişimi, sözleşmenin feshedilmesi ve operasyonların durdurulmasıyla sonuçlandı. Dubai'de Liv adıyla yürütülen operasyonun dağılması, burada çalışan sağlık emekçilerini güvencesiz bıraktı. Çalışanlar, maaşlarını aylardır alamadıklarını ve muhatap bulamadıklarını anlattı.

Faaliyetlerin devam ettiği dönemde, aralarında Türkiye'den buraya çalışmaya giden doktor ve sağlık emekçilerinin de yer aldığı personel, Liv markası altında göreve başladı. Çalışanların aktardıklarına göre ödemelerde 2025 yılı sonuna doğru aksamalar başladı, gecikmeler her geçen ay birikti. Haklarını talep eden çalışanlar operasyonel belirsizlik nedeniyle güvencesiz bırakıldı.

Çalışanların anlattığına göre Liv markası altında çalışan ve önlüklerinde dahi Liv ibaresi bulunan personel, alacakları için başka bir firmaya yönlendirildi. Çalışanlar, Liv tabelasının yer aldığı bir hastanede Liv markasıyla işe başladıklarını ve Liv adıyla tanıtıldıklarını, ancak ödeme aşamasında muhatabın değiştiğini ve haklarının belirsiz kaldığını ifade etti.

YATIRIMCILARA İLAN EDİLDİ

Liv Hospital, 3 Ekim 2024 tarihinde resmi internet sitesinde yatırımcılara yönelik yayımladığı duyuruda, Dubai’deki hastanenin MLP Care tarafından devralınması ve işletilmesine ilişkin yönetim hizmeti sözleşmesinin 3 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirmişti. Aynı metinde hastanenin Liv Hospital Dubai adıyla faaliyet göstereceği belirtilmişti.

Süreç, 16 Eylül 2025 tarihli KAP bildiriminde yer alan “operasyonların sonlandırılması” ifadesiyle resmiyet kazandı. Açıklamada, Dubai’de Liv Hospital Dubai adıyla yönetilen hastaneye ilişkin yönetim hizmeti sözleşmesinin feshedildiği ve bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin sona erdirildiği bildirildi. Böylece yatırımcılara “devir ve işletme” olarak duyurulan yapının sözleşme feshiyle kapandığı resmen ilan edildi.