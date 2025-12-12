Livakovic'in yeni takımı belli oluyor: Anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin Hırvat Futbolcusu Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladı.

Girona, Livakovic'in sözleşmesini feshedip oyuncuyu Fenerbahçe'ye geri gönderecek. Hırvat kaleci, 'Bir sezonda 3 takımda forma giyemez' kuralını ihlal etmemek için Girona ile bundan sonra maça çıkmayacağını kulübüne iletti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic'in kiralık transferi için resmi görüşmelere başladı.

Hırvat kaleci Livakovic, Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.