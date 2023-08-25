Livakovic resmen Fenerbahçe'de: Bonservis ücreti belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Livakovic transferi için Dinamo Zagreb kulübüne 6 milyon 650 bin Euro ve 950 bin Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Livakovic, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dominik Livakovic, "Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum. Haydi Fenerbahçe" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise şunları söyledi: “Hayırlı olsun. Bugün milli gururlarımızdan Altay’ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemize yakışır bir CV’si olan Hırvatistan milli takımının as kalecisini getirdik. Üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir transferdi. Kolay olmadı. Kendisi bize birkaç hafta önce söz vermişti ama yazılı çizili bir şey yoktu. ‘Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe’ye geleceğim’ diye. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Futbol şubemize, sevgili Mario Branco ve Okan’a da çok teşekkür ediyorum. Kolay olmadı ama inşallah bundan sonrası çok iyi olacak."

Livakovic, Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Dominik Livakovic'in bonservis bedeli de açıklandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulübün yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro ve 950 bin Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.