Livaneli'den Edip Akbayram mesajı: Halkın başı sağ olsun, halkın Edip'ini uğurluyoruz

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan bir başka usta sanatçı Zülfü Livaneli, "Sevgili kardeşim, büyük sanatçı Edip Akbayram veda etti. Çok üzgünüm. Ailesinin, dostlarının ve halkımızın başı sağ olsun" dedi.

Livaneli ayrıca, HalkTV yayınına bağlanarak burada da Akbayram'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akbayram'ın dik duruşuna ve sanatçı kişiliğine değinen Livaneli, "Gerçekten örnek alınması gereken bir kişiliği vardı, dimdik durdu. Halkın başı sağ olsun, halkın edibini uğurluyoruz" diye konuştu.

Livaneli şu mesajı verdi:

"Bütün sevenlerin, ailesinin herkesin başı sağ olsun. Büyük bir sanatçıyı, yorumcuyu kaybettik. Hem sanatıyla hem duruşuyla hem kişiliğiyle Ediciğim bir örnek sanatçı, kişiliği oluşturdu kişiliğiyle. Gerçekten örnek alınması gereken bir kişiliği vardı, dimdik durdu. Ve güzel sesiyle şarkıları seslendirdi. Çok üzgünüz tabii... Hep böyle bir umut olur, kendine gelir diye düşündük ama olmadı. Halkın başı sağ olsun, halkın edibini uğurluyoruz.

Edip arkasında çok iyi bir isim bırakarak, ailesinin arkadaşlarının onur duyacağı bir isim bırakarak gitti. Ağaçlar ayakta ölür derler ya, gerçekten Edip de öyle bir insan oldu. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler, denmiş... Biz de öyle diyelim."