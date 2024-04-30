Live-action olacak: Scooby-Doo efsanesi yeniden çekiliyor

Efsane animasyon dizi Scooby-Doo, live-action olarak yeniden çekilecek. Yapımın Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

Netflix, Scooby-Doo çizgi filminin live-action TV dizisi uyarlamasıyla sevilen klasiğe yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Scooby, Shaggy, Velma, Fred, Daphne gibi karakterlerin yer aldığı Scooby-Doo, live-action versiyonuyla yeniden ekranlara gelecek.

Netflix'te yayınlanması beklenen dizinin yapımcılığını Warner Bros. üstlenecek. Ancak hikayesi ve oyuncu kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Proje, senaryodan diziye geçiş taahhüdünü de beraberinde getiriyor; yani Netflix ilk senaryoyu onaylarsa, otomatik olarak diziye yeşil ışık yakacak.

Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini'nin rol aldığı Scooby-Doo filmi 2002'de vizyona girdi. Aynı kadro 2004 yılında Scooby-Doo: Monsters Unleashed adlı filmde bir araya geldi.

Live-action nedir?

Canlı çekim olarak da adlandırılan live-action, "gerçek" oyuncular ve "canlı çekim" karakterlerin yer aldığı yapımlar için kullanılan bir terimdir.