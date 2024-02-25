Liverpool, 118’de Van Dijk ile kupaya uzandı

İngiltere Lig Kupası final maçında normal süresi 0-0 biten müsabakada Liverpool, 118. dakikada Van Dijk’ın golüyle Chelsea’yi mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool, Wembley’de karşı karşıya geldi. Final müsabakasının normal süresinde iki ekip de gol bulamayınca karşılaşma uzatmaya gitti. Mücadelede uzatmanın ilk devresi de golsüz geçildi. Dengeyi değiştiren gol, 118. dakikada Liverpool’un Hollandalı defans oyuncusu Virgil Van Dijk’tan geldi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Liverpool, kupanın sahibi oldu.

Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nı toplamda 10. kez kazandı.