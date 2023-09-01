Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Bayern Münih takımından Hollandalı futbolcu Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 23:55
  • Giriş: 01.09.2023 23:55
  • Güncelleme: 02.09.2023 00:00
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti

Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basınında transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Ajax altyapısında yetişen Gravenberch, geçen sezon Bayern Münih'e imza atmıştı. Münih ekibinde 34 maçta forma giyen genç oyuncu, bir gol kaydetti.

BirGün'e Abone Ol