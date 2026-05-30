Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yollar ayrıldı. Kırmızıların, sezon sonu değerlendirmesinin ardından Hollandalı teknik adamla devam etmeme kararı aldı.

IRAOLA FAVORİ

Slot'un yerine en güçlü adayın ise Bournemouth'ta son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çeken İspanyol teknik direktör Andoni Iraola olduğu ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Slot, Liverpool'dan Premier Lig şampiyonluğu kazanmış bir teknik direktör olarak ayrılıyor. Kendisine kulübe yaptığı katkılar nedeniyle en içten teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi sunuyoruz."