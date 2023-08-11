Liverpool'dan rekor transfer

Liverpool, Brighton'ın Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu 110 milyon pound karşılığında renklerine bağladı.

Transfer dönemini sessiz geçiren Liverpool, Premier Lig'in başlamasına 1 gün kala kendi transfer rekorunu kırdı, Brighton'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu 110 milyon pound karşılığında transfer etti.

Caicedo, Brighton'a 2021 Şubat'ta imza atmış, ardından 6 aylığına Belçika'ya kiralanmıştı. Bir buçuk sezon Brighton forması giyen Caicedo, geçen sezon Premier Lig'de 37 maça çıkarken takımının ligi sürpriz şekilde 6. tamamlamasında büyük rol oynadı.

3 TEKLİF

Caicedo için Chelsea da uzun süre nabız yoklasa da Liverpool teklifini sürekli yükselterek transferde mutlu sona ulaştı. 1 ay önce Brighton'a 60 milyon pound öneren Liverpool, 2 hafta önce 80 milyon pound önerdi, geçtiğimiz hafta verdiği 110 milyon pound'luk teklifle de Ekvadorlu oyuncuyu kadrosuna kattı.

Caicedo, bu transferle birlikte Enzo Fernandez, Jack Grealish, Declan Rice ve Romelu Lukaku transferlerinin ardından Premier Lig tarihinin en pahalı 5. transferi olacak.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Liverpool'un Caicedo'dan önce en yüksek bonservis bedeli ödediği isim ise Virgil Van Dijk'tı. Hollandalı stoper, 2017-18 sezonunun ortasında Southampton'dan 84,5 milyon pound karşılığında transfer edilmiş ve takımın üst üste gelen Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında büyük rol oynamıştı.