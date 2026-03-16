Liverpool - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)
Liverpool - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray deplasmanda Liverpool karşısında nasıl tur atlayabilir? Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Liverpool ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri nasıl olacak? Merak edilen tüm sorular ve yanıtlar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu Son 16 turunda futbolseverleri heyecanlandıran dev mücadelede Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İlk maçta sahasında İngiliz devini 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçına önemli bir avantajla çıkıyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde Liverpool Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını araştırıyor.
Anfield Stadı'nda oynanacak bu kritik mücadele, iki takım için de çeyrek final yolunda belirleyici olacak. Özellikle Galatasaray’ın elde ettiği avantaj ve Liverpool’un kendi sahasındaki baskısı, maçın heyecanını daha da artırıyor.
LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş karşılaşması olan Liverpool - Galatasaray maçı, 18 Mart tarihinde oynanacak.
- Maç günü: 18 Mart
- Stadyum: Anfield
- Saat: 23:00
Karşılaşma, iki takımın çeyrek finale yükselme mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.
LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Liverpool Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu oldu. Dev mücadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Böylece futbolseverler Şampiyonlar Ligi heyecanını ücretsiz olarak takip edebilecek.
LİVERPOOL - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Liverpool Muhtemel 11
Kaleci: G. Mamardashvili
Defans: M. Kerkez, V. Van Dijk, I. Konate, J. Gomez
Orta saha: A. Mac Allister, R. Gravenberch
Hücum hattı: D. Szoboszlai, F. Wirtz, M. Salah
Forvet: H. Ekitike
Galatasaray Muhtemel 11
Kaleci: U. Çakır
Defans: I. Jakobs, A. Bardakcı, W. Singo, Sallai
Orta saha: M. Lemina, L. Torreira
Hücum hattı: N. Lang, G. Sara, B. Yılmaz
Forvet: V. Osimhen
EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR
Liverpool Eksikler
Liverpool cephesinde sakatlıklar teknik ekibi zor durumda bırakıyor. Giovanni Leoni çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamazken, Conor Bradley diz sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Stefan Bajcetic diz arka kiriş sakatlığı nedeniyle oynayamayacak oyuncular arasında bulunuyor.
Orta saha oyuncusu Wataru Endo ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak. Forvet Alexander Isak ise bacak kırığı sebebiyle Liverpool’un en önemli eksiklerinden biri olacak.
Galatasaray Eksikler
Galatasaray’da ise Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise statü gereği kadroda yer alamayacak oyuncular arasında bulunuyor.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip için tur ihtimalleri oldukça net.
Galatasaray deplasmanda her türlü galibiyet veya beraberlik alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen taraf olacak.
Liverpool’un 90 dakika sonunda 1 farklı galibiyet elde etmesi halinde mücadele uzatmalara gidecek. İngiliz temsilcisinin 2 veya daha fazla farkla galip gelmesi durumunda ise Galatasaray turnuvaya veda edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda oynanacak Liverpool - Galatasaray karşılaşması Avrupa futbolunun en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. İlk maçta elde ettiği avantajı korumak isteyen Galatasaray, Anfield deplasmanında tarih yazmayı hedefliyor.
TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak bu kritik karşılaşma, hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu açısından büyük önem taşıyor.