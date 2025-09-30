Liverpool maçında Osimhen oynayacak mı? Galatasaray’da son dakika gelişmesi

Futbolseverlerin merak ettiği soru: Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçında Osimhen oynayacak mı? Milli arada sakatlanan Nijeryalı yıldız yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray’ın Süper Lig’de Alanyaspor ile oynadığı son karşılaşmada ise Victor Osimhen maçın son 10 dakikasında oyuna girerek sahalara dönüş yaptı.

OKAN BURUK’TAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında Osimhen’in durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Buruk, “Osimhen’in durumu iyiye gidiyor, ancak Liverpool maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz” dedi. Bu açıklama, taraftarların “Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu.

GALATASARAY’DA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray – Liverpool maçı öncesi en büyük gündem maddesi Osimhen’in ilk 11’de yer alıp almayacağı oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen yıldız golcünün kadroya dahil edilmesi kesinleşirken, oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

OSİMHEN’İN SAKATLIK SÜRECİ

Milli arada sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, tedavi sürecini tamamladı. Alanyaspor maçında son bölümde forma giyen golcü oyuncunun, Liverpool karşılaşmasında süre alıp almayacağı Galatasaray taraftarları tarafından merakla bekleniyor.

SONUÇ: GÖZLER OSİMHEN’DE

“Osimhen oynayacak mı?” sorusu Galatasaray taraftarlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Galatasaray – Liverpool maçı öncesinde Okan Buruk’un son dakika açıklamasıyla birlikte, karar maç saatinde verilecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Liverpool karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen.