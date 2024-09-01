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Liverpool, Old Trafford'da 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek bu sezonki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Liverpool'da Mohamed Salah maçı 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Spor
  • 01.09.2024 20:39
  • Giriş: 01.09.2024 20:39
  • Güncelleme: 01.09.2024 20:46
Kaynak: Spor Servisi
Liverpool, Old Trafford'da 3 puanı 3 golle aldı

Premier Lig'de 3. haftanın son maçında Manchester United ile Liverpool Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Liverpool, 6. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın golüyle öne geçse de yapılan VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 35 ve 42. dakikalarında Luis Diaz'ın kaydettiği gollerle Liverpool devreye 2-0 önde girdi.

Liverpool'da Luis Diaz'ın gollerine asisti yapan Mohamed Salah, 55. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Mücadelenin kalan bölümünde skor değişmezken Liverpool sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arne Slot yönetiminde ligde bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanan Liverpool puanını 9 yaptı. Manchester United ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 3 puanda kaldı. Erik ten Hag'ın ekibi geçtiğimiz hafta Brighton'a kaybetmişti.

Andy Robertson bu karşılaşmayla birlikte Liverpool formasıyla tüm kulvarlardaki 300., Virgil Van Dijk ise 200. maçına çıktı.

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