Liverpool - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - PSG maçı saat kaçta başlayacak? PSG’nin muhtemel ilk 11’inde hangi oyuncular var? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda yayınlanacak? Yanıtlar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final turunda Liverpool ile PSG karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Liverpool - PSG maçı saat kaçta ve Liverpool - PSG hangi kanalda sorularına yanıt ararken, dev mücadele öncesi tüm detaylar netleşti.
Karşılaşma 14 Nisan saat 22:00'de oynanacak. Kritik mücadele Tabii Spor ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
MAÇ BİLGİLERİ
|Organizasyon
|UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final
|Maç
|Liverpool - PSG
|Tarih
|14 Nisan
|Saat
|22:00
|Stadyum
|Anfield
|Hakem
|Maurizio Mariani
|Yayın
|Tabii Spor (canlı ve şifreli)
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool (4-2-3-1)
Kaleci: G. Mamardashvili
Defans: M. Kerkez, V. Van Dijk, I. Konate, J. Gomez
Orta Saha: A. Mac Allister, R. Gravenberch
Hücum Hattı: F. Wirtz, D. Szoboszlai, J. Frimpong
Forvet: H. Ekitike
PSG (4-3-3)
Kaleci: M. Safonov
Defans: N. Mendes, W. Pacho Tenorio, Marquinhos, A. Hakimi
Orta Saha: J. Neves, V. Ferreira, W. Zaire Emery
Forvet: K. Kvaratskhelia, O. Dembele, D. Doue
