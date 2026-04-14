Liverpool - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final turunda Liverpool ile PSG karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Liverpool - PSG maçı saat kaçta ve Liverpool - PSG hangi kanalda sorularına yanıt ararken, dev mücadele öncesi tüm detaylar netleşti.

Karşılaşma 14 Nisan saat 22:00'de oynanacak. Kritik mücadele Tabii Spor ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 Playoff Çeyrek Final Maç Liverpool - PSG Tarih 14 Nisan Saat 22:00 Stadyum Anfield Hakem Maurizio Mariani Yayın Tabii Spor (canlı ve şifreli)

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool (4-2-3-1)

Kaleci: G. Mamardashvili

Defans: M. Kerkez, V. Van Dijk, I. Konate, J. Gomez

Orta Saha: A. Mac Allister, R. Gravenberch

Hücum Hattı: F. Wirtz, D. Szoboszlai, J. Frimpong

Forvet: H. Ekitike

PSG (4-3-3)

Kaleci: M. Safonov

Defans: N. Mendes, W. Pacho Tenorio, Marquinhos, A. Hakimi

Orta Saha: J. Neves, V. Ferreira, W. Zaire Emery

Forvet: K. Kvaratskhelia, O. Dembele, D. Doue

Liverpool - PSG maçı saat kaçta?

Liverpool - PSG maçı hangi kanalda?

Liverpool - PSG maçı nerede oynanacak?

