Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta Liverpool - Real Madrid maçı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Avrupa futbolunun iki devi Liverpool ve Real Madrid , Anfield'da kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, “Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. Arda Güler ’in ilk 11’de olup olmayacağı da futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri. İşte Liverpool - Real Madrid maçı yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar...

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev maç, 4 Kasım 2025 Salı günü saat 23.00’te başlayacak. İngiltere’nin tarihi futbol mabedi Anfield Stadyumu bu büyük mücadeleye ev sahipliği yapacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, dijital platform Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, şifreli yayın kapsamında olacak ve platformun üyeleri karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli yıldız Arda Güler, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Real Madrid’in geçtiğimiz hafta Valencia’yı 4-0 mağlup ettiği maçta ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu, Mbappe’ye asist yaparak alkış topladı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun Liverpool karşısında da Arda Güler’e ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER

Liverpool Muhtemel 11 Real Madrid Muhtemel 11 Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike Courtois, Valverde, Militao, Hujisen, Carreras, Arda, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Vinicius, Mbappe

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR