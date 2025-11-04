Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta Liverpool - Real Madrid maçı yayın bilgileri

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev maç, 4 Kasım 2025 Salı günü saat 23.00’te başlayacak. İngiltere’nin tarihi futbol mabedi Anfield Stadyumu bu büyük mücadeleye ev sahipliği yapacak.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, dijital platform Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, şifreli yayın kapsamında olacak ve platformun üyeleri karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli yıldız Arda Güler, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Real Madrid’in geçtiğimiz hafta Valencia’yı 4-0 mağlup ettiği maçta ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu, Mbappe’ye asist yaparak alkış topladı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun Liverpool karşısında da Arda Güler’e ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER
|Liverpool Muhtemel 11
|Real Madrid Muhtemel 11
|Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike
|Courtois, Valverde, Militao, Hujisen, Carreras, Arda, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Vinicius, Mbappe
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Liverpool, sahasında taraftarı önünde Real Madrid karşısında galibiyet arayacak. Jürgen Klopp’un öğrencileri, bu sezon Premier League’de sergilediği formu Avrupa arenasına taşımak istiyor. Öte yandan Real Madrid ise gruptaki liderliğini koruma hedefinde. Eflatun-beyazlı ekipte Mbappe, Bellingham ve Arda Güler üçlüsünün performansı merakla bekleniyor. Maç, 4 Kasım 2025 Salı akşamı saat 23.00’te oynanacak. Dev karşılaşma Tabii Spor platformundan canlı olarak yayınlanacak. Evet, teknik direktör Xabi Alonso’nun genç yıldız Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Hayır, karşılaşma şifreli olarak dijital platform Tabii Spor’da yayınlanacak.
Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman?
Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Arda Güler maça ilk 11’de başlayacak mı?
Maç şifresiz mi yayınlanacak?
Maç, 4 Kasım 2025 Salı akşamı saat 23.00’te oynanacak.
Dev karşılaşma Tabii Spor platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Evet, teknik direktör Xabi Alonso’nun genç yıldız Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.
Hayır, karşılaşma şifreli olarak dijital platform Tabii Spor’da yayınlanacak.