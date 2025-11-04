Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta Liverpool - Real Madrid maçı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Liverpool ile Real Madrid’in Anfield’daki dev mücadelesi, sadece puan tablosunu değil, iki ekibin Avrupa’daki güç dengesini de etkileyecek. Arda Güler’in performansı ise Türk futbolseverler için maçın en merak edilen detayı olacak. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 4. hafta Liverpool - Real Madrid maçı yayın bilgileri!

BirBilgi
  • 04.11.2025 14:32
  • Giriş: 04.11.2025 14:32
  • Güncelleme: 04.11.2025 14:37
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 4. hafta Liverpool - Real Madrid maçı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Avrupa futbolunun iki devi Liverpool ve Real Madrid, Anfield'da kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, “Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağı da futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri. İşte Liverpool - Real Madrid maçı yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve tüm detaylar...

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev maç, 4 Kasım 2025 Salı günü saat 23.00’te başlayacak. İngiltere’nin tarihi futbol mabedi Anfield Stadyumu bu büyük mücadeleye ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Liginde Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak? (4-5 Kasım 2025 Haftası)

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, dijital platform Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, şifreli yayın kapsamında olacak ve platformun üyeleri karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli yıldız Arda Güler, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Real Madrid’in geçtiğimiz hafta Valencia’yı 4-0 mağlup ettiği maçta ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu, Mbappe’ye asist yaparak alkış topladı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun Liverpool karşısında da Arda Güler’e ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER

Liverpool Muhtemel 11Real Madrid Muhtemel 11
Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Salah, EkitikeCourtois, Valverde, Militao, Hujisen, Carreras, Arda, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Vinicius, Mbappe

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Liverpool, sahasında taraftarı önünde Real Madrid karşısında galibiyet arayacak. Jürgen Klopp’un öğrencileri, bu sezon Premier League’de sergilediği formu Avrupa arenasına taşımak istiyor. Öte yandan Real Madrid ise gruptaki liderliğini koruma hedefinde. Eflatun-beyazlı ekipte Mbappe, Bellingham ve Arda Güler üçlüsünün performansı merakla bekleniyor.

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman?

Maç, 4 Kasım 2025 Salı akşamı saat 23.00’te oynanacak.

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Dev karşılaşma Tabii Spor platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler maça ilk 11’de başlayacak mı?

Evet, teknik direktör Xabi Alonso’nun genç yıldız Arda Güler’i ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

Maç şifresiz mi yayınlanacak?

Hayır, karşılaşma şifreli olarak dijital platform Tabii Spor’da yayınlanacak.

BirGün'e Abone Ol