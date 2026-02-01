Liverpool, Roland Sallai'ye talip

Galatasaray’da forma giyen Roland Sallai için Avrupa’dan transfer ilgisi sürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, sağ bek transferi için Sunderland forması giyen Lutsharel Geertruida ile ilgileniyor.

Liverpool’un bu transferde istediği sonucu alamaması durumunda, Roland Sallai’nin alternatif isimler arasında bulunduğu ifade edildi.

Galatasaraylı futbolcunun, Sunderland cephesinden gelebilecek olası bir engelleme halinde daha güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

GALATASARAY 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Sallai için daha önce de Premier Lig’den Everton ve Brentford’un devreye girdiği, Galatasaray’ın ise bu kulüplere 30 milyon euro bonservis bedeli bildirdiği hatırlatıldı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev alırken 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sallai’nin, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.