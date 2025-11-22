Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu

Giriş / Abone Ol
Son şampiyon Liverpool, ligde son 7 maçtaki 6'ncı yenilgisini yaşadı

  22.11.2025 20:18
LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.

Küme düşme hattındaki Nottingham Forest'ı ağırlayan Liverpool, kötü gidişine bu karşılaşmada da son veremedi ve ligde son 7 maçtaki 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Murillo, Nicolo Savona ve Morgan Gibbs-White attı.

18 puanda kalan son şampiyon Liverpool, zirveden giderek uzaklaşırken, Nottingham Forest puanını 12'ye çıkardı.

