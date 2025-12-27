Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı yendi

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile karşılaştı. Liverpool, evinde ağırladığı Wolverhampton'ı 2-1 yendi.

Anfield'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

ÜST ÜSTE 2 GOL

Liverpool, 41. dakikada Gravenberch'in attığı golle 1-0 öne geçerken, 42. dakikada Wirtz ilk golünü attı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 tamamlandı.

Konuk takımda Bueno, 51. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti ancak yeterli olmadı ve maç 2-1 bitti.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 32 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Wolverhampton ise 2 puanla 20. sırada yer aldı.