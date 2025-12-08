Liverpool-Salah bağı koptu: Kadroda yok

Premier Lig'de Leeds United maçından sonra yönetimi ve teknik heyeti sert bir dille eleştiren Muhammed Salah, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Kulüp sahiplerinin ve yönetiminin Mısırlı yıldızın yaptığı açıklamaları 'kabul edilemez' bulduğu gelen bilgiler arasında.

Muhammed Salah, Kırmızılar'ın Leeds United ile 3-3 berabare kaldığı maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnanamıyorum. Bu kulüp için yıllardır her şeyimi verdim. Özellikle geçen sezon bunu herkes gördü. Buna rağmen üç maçtır yedek kulübesindeyim. Nedenini bilmiyorum. Kendimi adeta kulübün önüne atılmış gibi hissediyorum.

Arne Slot ile daha önce aramız iyiydi. Bir anda her şey değişti. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Kulüpte birilerinin beni artık istemediğini düşünüyorum.

"KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Yaz boyunca kulüp bana birçok söz verdi ama şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi. Üç maçtır yedek kalıyorum. Bu durumu kabul etmem mümkün değil.

Premier Lig’e geldiğimden bu yana bu jenerasyonda en fazla gol atıp en çok asist yapan oyuncuyum. Bir dönem Harry Kane 10 maç gol atamadığında herkes onun tekrar gol atacağını söylüyordu. Ama konu Salah olunca ‘yedek kalmalı’ deniyor. Üzgünüm Harry ama bu da bir gerçek."