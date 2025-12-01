Liverpool taraftarını üzen haber

Liverpool’da Arne Slot’un geleceği tartışılırken İngiliz basınında Jürgen Klopp’un olası bir dönüşü yeniden gündeme geldi. Ancak Telegraph’ın haberine göre, Alman teknik adamın Anfield’a geri dönmesi şu aşamada gerçekçi bir ihtimal değil.

2023-2024 sezonunun sonunda Liverpool’dan ayrılan Klopp, kısa süre sonra Red Bull grubunun “küresel futbol operasyonları direktörü” olarak göreve başlamıştı.

Klopp, yeni pozisyonundan memnun ve kulüp düzeyinde yeniden teknik direktörlük yapmayı planlamıyor. Bu nedenle Liverpool yönetiminin Arne Slot’la yolları ayırması halinde dahi Klopp’un geri dönme ihtimali oldukça zayıf görünüyor.

Liverpool’da yaşanan form düşüklüğü nedeniyle Slot’un baskı altında. Kulüp içinde yaşanacak olası bir teknik adam değişikliğinde dahi Klopp’un seçenekler arasında bulunmadığı ifade edildi.

Red Bull’daki yapılanmada önemli bir sorumluluk üstlenen tecrübeli futbol adamının, kariyer planlamasında Liverpool’a dönüşün yer almadığı vurgulandı. Klopp’un kesin bir dönüş kararı olmadığı yönündeki bu haber, Anfield çevresindeki beklentilerin de şimdilik boşa çıkacağını gösteriyor.