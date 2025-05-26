Liverpool'un şampiyonluk kutlamasına araç daldı: Çok sayıda yaralı var

İngiltere’de Liverpool'un şampiyonluk kutlamaları sırasında Water Street'te bir araç kalabalığın arasında daldı. Çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Water Street'te bir aracın birkaç yayaya çarptığına dair raporların ardından saat 18.00'den kısa bir süre sonra bizimle iletişime geçildi. Araba olay yerinde durdu ve bir adam tutuklandı. Acil servisler şu anda olay yerinde. Gelişmeler hakkında sizi bilgilendireceğiz."

Sosyal medyada yayımlanan videolarda aracın çok sayıda kişiye çarptığı ve yaraladığı görülüyor.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.