Liverpool’da Isak şoku: Fibula kırığı nedeniyle ameliyat edildi

Liverpool, Alexander Isak’ın sol bacağında kırık tespit edildiğini ve oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiğini resmen açıkladı.

Kırmızılar, 26 yaşındaki forvetin sahalara dönüşü için net bir tarih paylaşmazken, rehabilitasyon sürecinin birkaç ay sürebileceği belirtildi.

Isak, hafta sonu Tottenham Hotspur deplasmanında oynanan karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuş, attığı golle skora katkı sağlamıştı.

Ancak gol vuruşunun hemen ardından Tottenham savunmacısı Micky van de Ven ile yaşadığı ikili mücadelede sakatlanan İsveçli oyuncu maça devam edemedi. Büyük acı yaşayan Isak, sağlık ekiplerinin yardımıyla sahayı terk etti.

Yaz transfer döneminde Newcastle United’dan Premier Lig rekoru olan 125 milyon sterlin bedelle Liverpool’a transfer olan Isak, kırmızı formayla şu ana kadar 16 maçta 3 gol kaydetti.

ZORLU SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bu sakatlık, Isak için zaten problemli geçen bir dönemin devamı niteliği taşıyor. Yaz aylarında Newcastle’ın Asya turu kadrosuna “hafif uyluk sakatlığı” gerekçesiyle dahil edilmeyen İsveçli oyuncunun, bu süreçte ayrılık ihtimalini değerlendirdiği biliniyordu.

Transfer sürecinin uzaması nedeniyle bir süre eski kulübü Real Sociedad tesislerinde bireysel çalışmalar yapan Isak, transferin son gününde Liverpool’a imza attı. İsveçli golcü, yeni takımıyla ilk maçına 17 Eylül’de Atletico Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıktı.

Kulüp adına ilk golünü Southampton karşısında atan Isak, ligdeki ilk gol sevincini ise 30 Kasım’da West Ham United deplasmanında yaşadı.

Teknik direktör Arne Slot’un planlarında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Isak’ın uzun süreli sakatlığı, Liverpool cephesinde moralleri bozdu. Kulübün, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip edeceği bildirildi.