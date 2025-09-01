Liverpool’dan rekor transfer: Alexander Isak muradına erdi

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, Newcastle United ile İsveçli golcü Alexander Isak için 125 milyon sterlin bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.

Bu tutar, 2023’te Chelsea’nin Moisés Caicedo için ödediği 115 milyon sterlinlik bedeli geçerek Premier Lig ve Britanya’nın transfer rekoru oldu.

Sky Sports’un aktardığı bilgilere göre anlaşmadaki sabit ücret 125 milyon sterlin ve oyuncu 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Isak’ın sağlık kontrolleri bugün (1 Eylül 2025) tamamlanacak. Resmi duyurunun, tıbbi kontrollerin tamamlanmasının ardından kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Bazı kaynaklar toplam paketin primlerle 130 milyon sterlin (175 milyon dolar) seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor.

SIKI PAZARLIKLAR

Uzun süredir devam eden pazarlıklar, Liverpool’un ağustos başında yaptığı 110 milyon sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından hız kazanmıştı.

Süreç boyunca Isak’ın kulüpten ayrılma isteğini ilettiği, hazırlık döneminde takımla çalışmadığı ve bireysel idmanlara yönlendirildiği bildirilmişti. Isak, Newcastle’ın oynadığı lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

25 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 23 gol atarak Newcastle’ın yeniden Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünde başrol oynamıştı.