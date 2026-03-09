Liverpool’dan taraftarına ramazan uyarısı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray’a konuk olacak Liverpool, İstanbul’a gelecek taraftarları için bir bilgilendirme yayımladı. İngiliz kulübü, açıklamasında ramazan ayı nedeniyle yerel gelenek ve hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kulübün taraftarlarına yönelik yaptığı bilgilendirmede, ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Müslümanların bu dönemde şafaktan gün batımına kadar oruç tuttuğu belirtilerek ziyaretçilerin yerel kültür ve dini uygulamalara saygı göstermesinin önemli olduğu ifade edildi.

"KAMUSAL ALANDA YEMEK YEMEK HOŞ KARŞILANMAZ"

Liverpool’un açıklamasında şu değerlendirmeler yer aldı:

“Bu süre zarfında Müslümanlar şafaktan gün batımına kadar oruç tutarlar. Yasal olarak çok az şey yasak olsa da yerel gelenek ve göreneklere saygı göstermek büyük önem taşır. En önemli yazılı olmayan kural, gündüz saatlerinde kamusal alanlarda yemek yemek veya içecek tüketmenin hoş karşılanmamasıdır.”

Kulüp, ziyaretçilerin gündüz saatlerinde yemek yemesinin veya içecek tüketmesinin yasak olmadığını da hatırlattı. Ancak kamusal alanlarda dini geleneklere saygı göstermenin yerel bir alışkanlık olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca bar ve restoranların faaliyetlerine devam edeceği bilgisi de paylaşıldı. Liverpool taraftarlarının İstanbul’da bulunacakları süre boyunca yerel hassasiyetleri gözetmelerinin beklendiği belirtildi.