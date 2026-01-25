Liverpool’dan Xabi Alonso hamlesi

Liverpool, teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso ile ilk teması kurdu. AS’ın haberine göre İngiliz kulübü, İspanyol teknik adamın çevresiyle iletişime geçerek uygunluk durumunu sordu ve bu temasa olumlu yanıt aldı.

Real Madrid macerasının ardından bir süre dinlenme sürecine giren Xabi Alonso’nun, yeniden teknik direktörlüğe dönme konusunda aceleci davranmak istemediği ifade ediliyor.

Alonso’nun kariyer planlaması gereği önüne gelen ilk teklifi kabul etmeye sıcak bakmadığı ve seçeneklerini dikkatle değerlendirdiği vurgulandı.

ANFIELD SEÇENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Xabi Alonso’nun 2024 baharında Bayern Münih ve Liverpool’dan gelen teklifleri geri çevirerek Bayer Leverkusen’de kalmayı tercih etmişti. Ancak mevcut koşulların değiştiği, Liverpool yönetiminin Alonso’yu özellikle 2026-27 sezonu planlamasında ciddi bir aday olarak gördüğü kaydedildi.

Anfield’da forma giydiği dönemde kulüp ve taraftarla güçlü bağlar kuran Alonso’nun, Liverpool’a dönüş fikrine önceki yıllara kıyasla daha olumlu yaklaştı. İlk temasın olumlu geçmesi, İngiliz kulübü cephesinde memnuniyet yarattı.

SLOT ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Liverpool’da mevcut teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskının her geçen hafta arttığı ifade ediliyor. Yönetimin sezon sonuna kadar Slot’a destek vermeyi planladığı belirtilse de, alınan sonuçların bu güveni zorladığına dikkat çekildi.

Bournemouth mağlubiyeti hatırlatılırken, yaz transfer döneminde yapılan 482 milyon euroluk harcamaya rağmen takım istikrarsız bir görüntü sergiliyor.