Liverpool’un forveti Jota trafik kazasında hayatını kaybetti

(ANKARA) - Liverpool’un Portekizli forveti Diogo Jota (28) ve kardeşi Andre Silva, İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İspanya’nın polis teşkilatı Guardia Civil, Jota ve kardeşinin bugün yerel saatle yaklaşık 00.30’da öldüğünü basına bildirdi. Açıklamada, Lamborghini marka araçlarının başka bir aracı sollarken lastiğinin patladığı, yol dışına çıkan aracın ardından alev aldığı belirtildi.

Jota gibi profesyonel futbolcu olan 26 yaşındaki Andre Silva Portekiz 2’inci lig takımlarından Penafiel’de oynuyordu.

Jota, geçen ay uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile evlenmişti ve çiftin üç çocuğu vardı.