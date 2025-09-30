Liverpool’un piyasa değeri ne kadar? En değerli oyuncular ve kadro analizi

Bugün saat 22.00’de (30 Eylül 2025 Salı) Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Dev mücadele öncesi futbolseverler en çok “Liverpool’un piyasa değeri ne kadar?” ve “Liverpool kadro değeri kaç milyon euro?” sorularını araştırıyor. Transfermarkt verilerine göre İngiliz devinin toplam piyasa değeri 1,12 milyar euro.

EN DEĞERLİ OYUNCULAR: WİRTZ VE ISAK ZİRVEDE

Liverpool’un en değerli futbolcuları arasında ilk sırada Florian Wirtz bulunuyor. Alman yıldızın piyasa değeri 140 milyon euro. Onu Alexander Isak (120 milyon euro) ve Alexis Mac Allister (100 milyon euro) takip ediyor. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de “Mohamed Salah piyasa değeri” oldu. Deneyimli yıldızın güncel değeri ise 50 milyon euro olarak listeleniyor.

DEFANS HATTI: KONATÉ VE FRİMPONG ÖNE ÇIKIYOR

“Liverpool en değerli stoperi kim?” sorusunun cevabı ise Ibrahima Konaté. Fransız savunmacının piyasa değeri 60 milyon euro. Beklerde Jeremie Frimpong (50 milyon euro) ve Milos Kerkez (45 milyon euro) dikkat çekerken, kaptan Virgil van Dijk 23 milyon euro ile tecrübesiyle öne çıkıyor.

ORTA SAHA HATTI: GENÇ VE YILDIZ İSİMLER

Orta sahada “Liverpool Transfermarkt değeri en yüksek orta saha kim?” sorusunun cevabı yine Wirtz (140 milyon euro) ve Mac Allister (100 milyon euro) oluyor. Ayrıca Dominik Szoboszlai (80 milyon euro) ve Ryan Gravenberch (75 milyon euro) de takımın piyasa değerini yukarı taşıyan önemli isimler.

FORVET HATTI: SALAH HÂLÂ TAKIMIN KOZU

“Liverpool’un forvet hattı piyasa değeri” dendiğinde ise ilk sırayı Alexander Isak (120 milyon euro) alıyor. Onu Hugo Ekitiké (75 milyon euro), Cody Gakpo (70 milyon euro) ve Mohamed Salah (50 milyon euro) izliyor. Salah’ın yaşı ilerlese de hâlâ kulübün en değerli yıldızlarından biri olduğu görülüyor.

LİVERPOOL KADRO DEĞERİ

Toplam 1,12 milyar euroluk Liverpool kadro değeri, bu gece oynanacak Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kırmızıların gücünü ortaya koyuyor. Futbolseverler için merak edilen “Liverpool piyasa değeri, en değerli oyuncular, Salah’ın piyasa değeri” gibi tüm soruların yanıtı Transfermarkt verileriyle netleşmiş oldu.