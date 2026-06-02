Liverpool’un yeni teknik direktörü belli oldu

Liverpool, Arne Slot sonrası teknik direktörlük görevi için Andoni Iraola ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz ekibinde Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazanırken, listenin ilk sırasında yer alan Iraola ile yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

PROJENİN MERKEZİNDE

Son 48 saatte yoğunlaşan temasların ardından taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı ve resmi sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Iraola’yı kulübün yeni projesinin merkezine yerleştirmeyi planlıyor.

Bournemouth’taki performansıyla dikkat çeken Iraola, Premier Lig’de oynattığı cesur futbolla adından söz ettirmişti.

Liverpool Sportif Direktörü Richard Hughes’un da daha önce Bournemouth’ta Iraola ile çalışmış olması, bu tercihte etkili faktörlerden biri olarak gösteriliyor.