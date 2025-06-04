Liyakat değil hakaret

AKP’lilere yönelik eleştiriler, “Hakaret” gerekçesiyle yargıya taşınırken muhalefete hakarete varan eleştiriler cezasızlık nedeniyle adeta serbest hale geldi. Muhalefet liderlerine ve siyasilere hakaret eden bazı bürokratlar, kısa sürede görevlerinde yükseldi.

HAKARET VE TEHDİT

BirGün’ün 2020 yılında gündeme getirdiği TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı da mükâfatlandırılan bürokratlar arasına ismini yazdırdı. Dönemin TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker, kariyerinde kısa sürede büyük bir ilerleme yaşadı.

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Ülker, 2020 yılında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın İzmir’de camilerden Çav Bella isimli şarkının çalınmasına ilişkin açıklamasını Twitter hesabından, “Size Türk diyenin, size Müslüman diyenin alayını...” notu ile paylaştı. Ülker'in, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuyla ilgili açıklamasıyla ilgili ise “Dikkat et komünist alçak. Camiye, ezana, bayrağa dokunursan vallahi canınıza, kanınıza dokunuruz. Billahi o camilerden sela dinlemekten yorulursunuz. Leşlerinizi bile kaldıramazsınız” ifadelerini kullandı.

Ülker’in, kamuoyunda tepki çeken açıklamaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de bir açıklaması nedeniyle hedef alan Ülker, “Bu kadın yalancı. Ula korona, git görün ona” dedi.

BÜYÜK YÜKSELİŞ

Muhalefet temsilcilerine ağza alınmayacak hakaretler eden Ülker, paylaşımlarından kısa süre sonra, vekaleten oturduğu TEDAŞ Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna, asaleten atandı. Ülker’in kariyerindeki yükselişin devam ettiği öğrenildi. Ülker, 3 Ocak 2025 tarihinde alınan karar kapsamında Nükleer Düzenleme Kurumu’nun Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturdu.