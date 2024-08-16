Liyakat duvarları yıkılıyor: TÜGVA'nın Gaziantep İl Temsilcisi imam Veysel Karakuş, GAÜN'e atandı!

Türkiye’de milyonlarca üniversite mezunu iş bulamazken hükümete yakın vakıf ve cemaatlerin kadrolaşma skandalı devam ediyor.

Son olarak Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Temsilcisi imam Veysel Karakuş, hiçbir akademik deneyimi olmamasına rağmen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) fakülte sekreterliğine atandı.

Bu atama kararı sosyal medyada büyük tepki toplarken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de duruma tepki gösterdi.

ARİF ÖZAYDIN BU ATAMAYI NEYE KARŞILIK YAPTI?

Son yıllarda skandallarla gündeme gelen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a bu atamaya ilişkin bazı sorular yönelten Milletvekili Meriç, "Yakında rektörlük seçimi var. Rektör acaba yeniden seçilmek için mi Bilal Erdoğan’a yakın bir imamı fakülte sekreteri yaptı? FETÖ’nün kadrolaşmasından yakınıyorduk. Şimdi ise TÜGVA, Bülbülzade, Menzil gibi hükümete yakın vakıf ve cemaatler kadrolaşıyor. Gençlerimiz ise mülakat ile terbiye ediliyor. Arif Özaydın bu atamayı neye karşılık yaptı? Kamuoyuna açıklamalıdır,” dedi.

Meriç ayrıca, "CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Özçağdaş geldiğinde koca üniversiteye tadilat var diye randevu vermeyen rektör, Bilal Erdoğan’ın temsilcisi olan bir imama kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu ikiyüzlülük kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

AKP’nin kadrolaşma konusunda hiçbir engel tanımadığını dile getiren Meriç şunları söyledi: "Hatırlayacağınız gibi birkaç kurumdan maaş alanları gördük. Hiçbir deneyimi olmadan atananları gördük. Önceden ayarlanmış kura çekimlerini de gördük. Şimdi ise bir imamın asansör ile nasıl fakülte sekreteri olduğuna şahitlik ediyoruz. Peki bu imam arkadaşın özelliği ne? Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’nın Gaziantep İl Temsilcisi ve aynı zamanda diyanetin kadrolu imamı. TÜGVA’lı isen atan, değilsen kaldırım saymaya devam et. Yazık günah, bu gençlerin vebali sizi iki cihanda da rahat bırakmayacaktır."