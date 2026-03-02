Liyakat yok talimat var

Türkiye’deki liyakat tartışmalarını alevlendirecek yeni bir görevlendirmeye daha imza atıldı.

Uzmanlık alanı İlahiyat olan ve eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in özel kalem müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Dinler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atandı. Dinler’in kariyerindeki yükselişi de dikkati çekti.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 16 Ekim 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Başkanlığın temel görevlerinden biri, “Afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak” oldu.

Deprem kuşağındaki Türkiye’de kritik önemi bulunan başkanlığa yapılan son atama ise tartışma yarattı. Mehmet Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı Döneminde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan ve çok sayıda kamu kurumunda çalışan İlahiyatçı Oğuzhan Dinler’in, başkanlıkta Daire Başkanı olduğu belirtildi.

Dinler’in Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu ve kentsel dönüşüm alanında uzmanlığı bulunmadığını savunan bakanlık kaynakları, atamaya tepki gösterdi. Dinler’in ataması öte yandan, Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 kentte büyük yıkımlara yol açan deprem döneminde İlahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun AFAD Arama Kurtarma Genel Müdürü olarak atanmasını da akıllara getirdi. İsmini vermek istemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir bürokrat, “Atama kurum içinde krize sebep olduğunu” iddia etti. Tüm tepkilere karşın, “Liyakat yerine talimatın galip geldiğini” belirten bürokrat, “Yetişmiş onlarca teknik personel varken kentsel dönüşümden anlamayan birisinin tercih edilmesinin gerekçesi nedir?” diye sordu.