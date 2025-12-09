'Liyakatsız işe alıma utanmıyor musunuz' tepkisine AKP'li Zengin'den yanıt: Utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürerken ilginç bir tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iktidarın mülakatsız şekilde işe alım sürecini eleştirdi "Utanmıyor musunuz?" diye sordu AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Günaydın'a yanı olarak "Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten" dedi.

Tartışma sırasında grup sıralarından sesler yükseldi.

Gökhan Günaydın ile Özlem Zengin arasında yaşanan tartışma ise şöyle:

Gökhan Günaydın: Bu Meclis'in çatısı altında çok sayıda emekçi asla çalışamıyorlar, statülerine uygun bir para alamıyorla, sosyal güvenlikleri yok. Buna karşın Necdet Ünüvar'ın kızı 23, 24, 25, 26'ncı dönem AKP Milletvekilliği yapmış, sonra boş mu kalsın çocuk, Ankara Üniversitesi Rektörü yapmışsınız. Onun mahdumu boş mu kalsın, fakülteden mezun olmuş derhal Enerji Bakanlığı'na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı. Kızı da boşta mı kalsın kızını da tıpkı oğlu gibi sınavsız mülakatsız meclise almışsınız. Binlerce insan boşta gezerken AKP'lileri ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim? Türkiye'de bugünler geçecek, insanların ahlakla çalışacağı, liyakatle iş bulacağı ve Türkiye'nin adalet düzenine kavuşacağı bir dönem gelecek. Bunu hep beraber kuracağız.

Özlem Zengin: Bu tartışmalar grup başkanvekilleri konuşmaya başlayınca doz aşımından kaynaklanıyor. Mesele sakinlik meselesinden öte bir şey... Mesela arka arkaya insanlara dönüp "utanmıyor musunuz" dediğinizde nasıl bir cevap bekliyorsunuz ki? Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Gurur duyuyoruz, neden utanalım. Neyinden utanıcaz yani... Bu nasıl bir üsluptur?