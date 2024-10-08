Liza Safronova kimdir? Liza Safranova nereli? Liza Safranova kaç yaşında? Liza Safranova hangi takımda oynuyor?

Voleybolda umut vaat eden oyuncular arasında yer alan Liza Safronova hakkındaki tüm detaylı bilgilere bakalım:

LİZA SAFRONOVA KİMDİR?

Liza Safronova, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen genç ve yetenekli bir smaçördür.

17 Ocak 2006 doğumlu Safronova, 196 cm boyunda olup, smaç yüksekliği 291 cm ve blok yüksekliği 283 cm’dir.

Kariyerine Vakıfbank II, ardından Havran Belediyespor gibi kulüplerde devam eden Safronova, 2024/25 sezonunda Fenerbahçe Medicana’da oynamaktadır.

Sağlak olan oyuncu, Türkiye ve Kazakistan vatandaşıdır.

LİZA SAFRONOVA KAÇ YAŞINDA?

Liza Safronova, 17 Ocak 2006 doğumludur ve 2024 itibarıyla 18 yaşındadır.

LİZA SAFRONOVA'NIN BOYU NEDİR?

Safronova, 196 cm boyundadır.

LİZA SAFRONOVA HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Safronova, smaçör pozisyonunda oynuyor.

LİZA SAFRONOVA FENERBAHÇE MEDİCANA'DA NE ZAMAN OYNAMAYA BAŞLADI?

Liza Safronova, 2024/25 sezonunda Fenerbahçe Medicana’ya katıldı.

LİZA SAFRONOVA HANGİ ÜLKELERİN VATANDAŞIDIR?

Safronova, Türkiye ve Kazakistan vatandaşıdır.

Liza Safronova, genç yaşına rağmen potansiyelini sahada göstermiş, özellikle hücumda ve savunmada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Fenerbahçe Medicana'da geçirdiği süreç, onun kariyerine olumlu katkılar sunmaktadır.