Lodos ağaçları devirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan lodos ağaçları devirdi. Devrilen ağaç sonucu mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Bilalköy mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre etkisini arttıran lodos nedeniyle Bilalköy mahallesinde ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Devrilen ağaçtan dolayı elektrik kesintileri yaşandı. Öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde lodos ve ardından yağan yağmur ile birlikte araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.