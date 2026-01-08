''Lodosu fırsat bilenler bilerek başlattı'' iddiası: Eber Gölü'nde 5 farklı noktada yangın çıktı

Su seviyesinin düşmesi ve kirlilik nedeniyle canlı sağlığı açısından tehdit içeren noktaya gelen, Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Bolvadin ilçesi tarafından daha sonra da Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı.

5 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölün bataklık yapısı nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılabilirken, ekiplerin mücadeleyi sürdürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesinde önlem aldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede çarşamba ve perşembe günleri saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

ÇİFTÇİLERDEN BİLEREK YAKILDI İDDİASI

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, yangının farklı noktalardan benzer zamanlı başladığını belirten Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, “Kuvvetli lodosu fırsat bilenler farklı noktalardan yangını başlattı” iddiasında bulundu.

Uzun bir süredir Eber Gölü’nün durumunu kamuoyuna taşımaya çalışan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Eber Gölü, şu an Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde bulunan yerlerden yanıyor. On binlerce canlının yuvası olan Eber Gölü yanıyor. Kurdun, kuşun, ördeğin, tilkinin, domuzun ve daha nice canlının evi alevler içinde. Bu sadece bir yangın değil; doğaya, yaşama ve geleceğimize karşı işlenen bir cinayet.”

NE OLMUŞTU?

Eber Gölü; arıtma kullanmayan fabrikaların atıkları, kanalizasyon, ağır metal atıkları, Çobanlar ve Sinanpaşa'nın kanalizasyonlarının arıtılmadan akıtılması nedeniyle canlı yaşamı açısından yaşamsal tehdit oluşturan noktaya gelmişti.

Öte yandan temizlik çalışmasına başlanan Eber Gölü'nün Akarçay havzasından da izinsiz su alımlarının yapılması nedeniyle göl yok olma tehdidi ile karşı karşıya.