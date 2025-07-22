Logara düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde logara düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



Olay, İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Logar kapağının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, içeriden gelen kedi sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kapağı açarak özel ekipmanlarla yavru kediyi logardan çıkardı. Herhangi bir yara almadığı belirlenen yavru kedi, doğal ortamına bırakıldı.