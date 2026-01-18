Lokanta çalışanlarıyla müşteriler arasındaki kavga kamerada

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da lokanta çalışanlarıyla müşteriler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada çalışanlar ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce tarafların ayrılmasıyla sona erdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI