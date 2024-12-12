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Lokanta önünde erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, bir iş yerinin önünde ölü olarak bulundu.

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 23:40
  • Giriş: 12.12.2024 23:40
  • Güncelleme: 12.12.2024 23:40
Kaynak: İHA
Lokanta önünde erkek cesedi bulundu


Edinilen bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 3. Sokak üzerinde bulunan lokanta önündeki duvarın dibinde bir şahıs hareketsiz vaziyette battaniyeyle yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Karakol ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi, kimliğinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

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