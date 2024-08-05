Lokantada arbede: Yumruk yiyen savcı, mekana jandarmayla geldi

Ordu’da bir lokantayla yemek yemek için giden Savcı, işletme sahibi ve çalışanlarıyla tartıştı. Savcı M.Ş.K, bir süre sonra jandarma ekipleriyle lokantaya geldi. 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın yankı uyandırmasının ardından konuşan Savcı M.Ş.K., esas mağdurun kendisi olduğunu, lokanta çalışanlarının kendisine yumruk attığını ve arbede sırasında 9 aylık bebeğinin yere düştüğünü söyledi. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı da Savcı M.Ş.K. ile aynı paralelde bir açıklama paylaştı.

BirGün’den düzeltme ve özürDiğer mecra ve gazetecilerle birlikte olaya ilişkin ilk haberimizi, eksik bilgiyle ve tek taraflı olarak servis ettik. Haber, yaşananlara ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, açıklamalar ve bilgiler ışığında güncellenmiştir. İlk haberi düzeltir, özür dileriz.

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası’nda 4 Ağustos’ta saat 20.00 sıralarında ailesiyle bir restoranda yemek yemek isteyen M.Ş.K. isimli bir savcıya personeller yer olmadığını ve yarım saat beklemesi gerektiğini söyledi. Savcı yarım saat bekleyemeyeceğini söyleyerek restorandan ayrıldı.

Aradan geçen yarım saat sonra tekrar restorana gelen savcı, yeniden kendisine uygun bir yer bulunmasını istedi. Restoran çalışanları ise "Müşterileri sayımız siz gittikten sonra arttı ve boş yerimiz yok, 1 saat içerisinde hizmet veremeyiz” cevabını verdi.

"HEPİNİZİ MAHVEDECEĞİM"

İddiaya göre bu cevaba sinirlenen savcı restoran personeline bağırmaya başladı. Daha sonra restoran sahipleriyle tartışan M.Ş.K. isimli savcı, “Ben savcıyım. Hepinizi mahvedeceğim” diyerek restorandan ayrıldı.

Olaydan 1 saat sonra jandarma eşliğinde restorana gelen Ünye’de görev yaptığı öğrenilen M.Ş.K. isimli savcının tüm personeli dışarı çıkartırarak ‘Hepsi ayağıma gelecek’ dediği öne sürüldü.

BirGün’ün olay yerindeki birçok esnaftan edindiği bilgi ise savcının restoran sahiplerine jandarma bölgede bulunduğu sırada hakaret ve tehdit ettiği yönünde. Olayın ardından gözaltına alınan restoran sahibi dahil 3 kişi, geceyi nezarette geçirdi.



Hâlâ gözaltında bulunan 3 kişinin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

SAVCI KONUŞTU: ESAS BEN DARP EDİLDİM

Olayın odağındaki savcı M.Ş.K., gazeteci Seyhan Avşar’a yaptığı açıklamada, esas darp edilenin kendisi olduğunu söyledi. Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, yemek yemek için jandarmanın tavsiyesiyle restorana gittiğini söyleyen Savcı, kendisine önce 20 dakika sonra 1 saat beklemesi gerektiğinin söylediğini ifade ederek, “Önce 20 dakika, sonra 30 dakika, şimdi 1 saat diyordunuz. Buranın sorumlusu kim konuşayım dedim” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacım numaranızı jandarmadan aldım diyerek kendimi tanıştırmaktı. Asla kötü niyetim yoktu. Lakin adam bir anda sinirlendi. ‘Sen savcıysan ben 20 yıllık esnafım’ dedi. Durumu anlatmaya çalıştım. Ama üzerime yürüdüler. Benim darp edildiğim videoyu kimse paylaşmamış. Sağ kulağıma yumruk yedim. 9 aylık bebeğim ve kayınvalidem yere düştü. Çocuğum çığlık çığlık ağladı. Yardım için aradım. Jandarma geldi. Benim ve ailemin yaşadığı şey korkunçtu.”

📌Türkiye'nin Konuştuğu Olayda, Cumhuriyet Savcısı İlk Kez Gerçek Gündem'e Konuştu:



'Esas beni darp ettiler. 9 aylık bebeğim yere düştü'



Savcının çocuğunun yere düştüğü, savcının da darp edildiği görüntüler, ilk kez @gercekgundem'de



Seyhan Avşar (@seyhanavsar) — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 5, 2024

FATSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı' şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle, olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Ordu ili Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası mevkiinde 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.45 sıralarında Ünye Cumhuriyet savcısının ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütüldüğü hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.