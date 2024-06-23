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Lokantada yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Elazığ’da bir şahıs, lokantada yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.06.2024 23:06
  • Giriş: 23.06.2024 23:06
  • Güncelleme: 23.06.2024 23:06
Kaynak: İHA
Lokantada yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı


Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. lokantada yemek yiyen husumetlileri F.K.D., K.O. ve M.Y.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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