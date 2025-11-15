Lokomotif devrildi

Ekonominin omurgasını oluşturan reel sektörlerde tehlike çanları yüksek sesle çalıyor. Yükselen girdi maliyetleri ve zayıflayan iç talep, birçok sektörü kıskaca aldı. Bir zamanlar ülkenin ihracat lokomotifi olan, emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatında çalışan sayısı hızla azalıyor.

TÜİK’in verilerine göre ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi iken 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısındaki artış, deprem etkisiyle ivme kazanan inşaat sektöründeki yüzde 7,4 artış ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5’lik artıştan kaynaklandı. Ancak alt detaylarına bakıldığında Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ GÖZDEN ÇIKARILDI

Sanayideki ücretli çalışan sayısı son bir yılda 187 bin 518 kişi geriledi. Burada en büyük düşüş, imalat sektöründe gerçekleşti. İmalat sektöründe çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 186 bin 971 kişi azalarak 4 milyon 713 bin 299 kişiye geriledi.

İmalat istihdamındaki kayıp ise büyük ölçüde tekstilden kaynaklanıyor. Ülkenin en köklü sektörlerinden tekstil ve giyimde uzun süredir üretim ve istihdam krizi büyümeye devam ediyor.

DAYANIKLI TÜKETİMDE KAYIP 10 BİNE YAKLAŞTI

Üretimin önemli kısmının düşük iş gücü maliyetlerine sahip ülkelere kaydığı sektörde çalışan sayısındaki gerileme sürüyor. Sadece tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatında ücretli çalışan sayısı son bir yılda 132 bin 388 kişi azaldı. Üç yıldır kesintisiz istihdam kayıplarının yaşandığı sektörde 2022 yılında 1 milyon 330 bin olan ücretli çalışan sayısı 1 milyon 19 bin sınırına indi.

Öte yandan dayanıklı tüketim malı sektöründe yaşanan daralma da ücretli çalışanlarının sayısında düşüşe neden oldu. Büyük sanayi kuruluşlarının işçi çıkarma kararı aldığı sektörde ücretli çalışan sayısı son bir yılda 9 bin 450 kişi azaldı. Ücretli çalışan sayısının 322 bine gerilediği sektörde son bir yılda yüzde 2,8’lik istihdam kaybı yaşandı.