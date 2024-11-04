Lokumcu’nun vefatı doğal ölümmüş!

Haber Merkezi

Artvin’in Hopa ilçesinde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu 2011’de kente yaptığı ziyaret sırasında yaşanan polis müdahalesinde biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren devrimci öğretmen Metin Lokumcu davasının gerekçeli kararı pes dedirtti. Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında Lokumcu'nun vefat etmesini ‘‘doğal ölüme’’ bağlandı.

Gazeteduvar'ın haberine göre kararda, olayların şiddetlenmesi ‘‘horon oynayan grubun tavrına’’ bağlandı. Grubun dağılmaması üzerine olayların ‘‘kademeli’’ olarak şiddetlendiği kaydedilerek “Yüksek sesli müzik eşliğinde horon oynamaya başlayan birtakım göstericilerin tavrı dikkate alındığında kolluk güçlerinin de verilen emir doğrultusunda güvenliği sağlamak amacıyla kademeli olarak güç kullandığı, dosya kapsamına bakıldığında somut olayın şartları ve eylem yapan grubun verdiği tepkilerin yoğunluğu değerlendirildiğinde kullanılan gücün orantılı ve mutlak zorunlu olduğu…” denildi.

Mahkeme, Lokumcu'nun yoğun gazdan değil, stres ve efor nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu. Ancak Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı raporda, Lokumcu’nun ölümüne neden olacak düzeyde kalp hastalığının olmadığı, ölümünde gaz nedeniyle gelişen akciğer ödemi arasında nedensellik ilişkisi olduğu belirtilmişti.