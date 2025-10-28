London Lions kaptanı Soko, 6 hafta parkeden uzak kalacak

LONDRA (AA) - BKT Avrupa Kupası 5. hafta maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak London Lions, takım kaptanı Ovie Soko'nun sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz kısa forvetin ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 6 hafta parkeden uzak kalacağı kaydedildi.

Soko, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde üç maçta forma giydi ve 6,7 sayı, 2,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Ligde 6'da 6 yapan London Lions, BKT Avrupa Kupası'nda ise oynadığı 4 maçın ikisini kazandı.