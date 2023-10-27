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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, "İsrail dahil hiçbir ulusun uluslararası hukuku delme hakkı yoktur" diyerek Gazze halkına yardım ulaşması için ateşkes çağrısı yaptı.

Dünya
  • 27.10.2023 15:45
  • Giriş: 27.10.2023 15:45
  • Güncelleme: 27.10.2023 15:59
Kaynak: Haber Merkezi
Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze halkına insani yardımların ulaşması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

İşçi Partisi'nin önde gelen üyelerinden Khan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ateşkes, ölümleri durduracaktır ve hayati önemdeki yardım malzemelerinin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacaktır" dedi.

Khan, ayrıca İsrail dahil hiçbir ulusun uluslararası hukuku delme hakkı olmadığını da ifade etti.

2016'dan beri görevine devam eden Sadık Khan, Batı Avrupa ülkelerindeki büyükşehirlerde belediye başkanı seçilen ilk müslüman siyasetçi olmuştu.

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