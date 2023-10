Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze halkına insani yardımların ulaşması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

İşçi Partisi'nin önde gelen üyelerinden Khan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ateşkes, ölümleri durduracaktır ve hayati önemdeki yardım malzemelerinin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacaktır" dedi.

Khan, ayrıca İsrail dahil hiçbir ulusun uluslararası hukuku delme hakkı olmadığını da ifade etti.

Thousands of innocent civilians have already been killed in Israel and Gaza.



With the humanitarian crisis set to deteriorate even further, I'm calling for a ceasefire.