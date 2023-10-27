Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, "İsrail dahil hiçbir ulusun uluslararası hukuku delme hakkı yoktur" diyerek Gazze halkına yardım ulaşması için ateşkes çağrısı yaptı.

Dünya 27.10.2023 15:45 Giriş: 27.10.2023 15:45

Güncelleme: 27.10.2023 15:59 Kaynak: Haber Merkezi

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